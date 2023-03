Johnson tijdens partygate-verhoor: 'Ik heb niet gelogen tegen het Lagerhuis'

"Met mijn hart op het hart beloof ik dat ik niet heb gelogen tegen het Lagerhuis". Die woorden sprak voormalig premier Johnson vanmiddag tijdens een verhoor over partygate door een speciale parlementaire commissie. Die deed de voorbije maanden onderzoek naar het schandaal, dat draait om illegale borrels die tijdens de coronalockdown in de Britse ambtswoning werden gehouden. Cruciaal in het onderzoek is de vraag of Johnson het parlement willens en wetens heeft misleid.

Tijdens het verhoor, dat onder ede plaatsvond, las Johnson een verklaring voor en beantwoordde hij vragen van de commissie.

Misleiding van het parlement

Johnson gaf toe dat zijn verklaringen in het parlement misleidend waren, maar dat er geen sprake was van opzet. Van bewuste of roekeloze misleiding was volgens hem nooit sprake.

De oud-premier werd in het Britse parlement veelvuldig aan een vragenvuur onderworpen, nadat er in de media berichten over lockdownfeestjes waren verschenen. Ook lekten er meerdere keren foto's van bijeenkomsten uit. Daarop waren bijvoorbeeld geopende flessen drank op tafel te zien.

Het ging onder meer om afscheidsborrels van personeel, maar ook om bijeenkomsten die ter ere de verjaardag van de premier werden georganiseerd. Daarbij was ook Johnsons vrouw.

Tijdens het verhoor steggelden Johnson en de commissie continu over de precieze interpretatie van de lockdownregels en of er sprake was van werkgerelateerde bijeenkomsten. Zo zei Johnson: "Als mensen zeggen dat we feestjes hadden tijdens de lockdown, weten ze niet waar ze het over hebben. Ik was aanwezig om staf te bedanken voor hun inzet." Maar volgens de commissie waren de bijeenkomsten wel degelijk sociaal van aard.