Evenepoel pakt in Catalonië eerste zege van het seizoen, Roglic blijft leider

De derde etappe van de Ronde van Catalonië, die na een trip door de Pyreneeën bergop finishte in La Molina, is een prooi geworden voor Remco Evenepoel. De renner van Soudal-QuickStep was na een dag met 4.000 hoogtemeters in de sprint sterker dan Primoz Roglic, met wie de Belg zich in de slotfase had losgemaakt.

Richard Carapaz gooide al vroeg de knuppel in het hoenderhok. De olympisch kampioen, die dinsdag niet met de besten mee omhoog kon, kreeg zes man mee, van wie uiteindelijk alleen Maxim Van Gils en Guillaume Martin overbleven. Zij zetten zich gedrieën aan de slotklim van 12 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,3% en het lastigste gedeelte in het begin.

Aan de voet was van de maximale voorsprong van vijf minuten op het peloton nog maar zo'n 30 seconden over. Dat was vooral het gevolg van het gesleur van de mannen van Evenepoel, die kennelijk met snode plannen aan de start van de 180 kilometer lange etappe was verschenen.