Britse parlement akkoord met vernieuwd Noord-Ierland-protocol

Het Britse parlement is in grote meerderheid akkoord met een bijgewerkte versie van het Noord-Ierland-handelsprotocol, waarin bepaalde handelsafspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn vastgelegd. Eind februari bereikten de EU en het VK al een akkoord over het vernieuwde pakket afspraken, maar het Lagerhuis moest nog instemmen.

Gelijktijdig met een verhoor van voormalig premier Johnson boog het Lagerhuis zich over het bijgewerkte protocol, dat het Windsor Framework heet. Vanwege de stemming werd het verhoor in het partygate-schandaal rond Johnson kort stilgelegd.

Het oude Noord-Ierland-protocol was onderdeel van de Brexit en werd destijds onder verantwoordelijkheid van Johnson afgesproken. Het omvatte kort gezegd een reeks handelsafspraken rond EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland. Zo werd afgesproken dat Noord-Ierland na de Brexit deel bleef van het VK, maar dat het deels de handelsregels van de EU zou blijven volgen. De grens op het Ierse eiland kon zo openblijven.

Twee goederenstromen

Goederen die naar de Ierse republiek moesten, gingen in Noord-Ierland door de douanecontrole. In de praktijk werd Noord-Ierland daardoor met veel papierwerk opgezadeld. In de Noord-Ierse politiek lag de kwestie bovendien gevoelig. In Londen en in Belfast leidde het pakket tot veel onvrede. Het VK en de EU gingen daarom opnieuw in onderhandeling.

Afgesproken is nu dat er twee goederenstromen worden opgetuigd. Goederen die als eindbestemming Noord-Ierland hebben, hoeven niet meer door tijdrovende administratieve controles. Voor goederen die vanuit het VK naar Ierland moeten, blijft de douanecontrole in Noord-Ierland wel intact.