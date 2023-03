Amerikaanse klimmer Quinn boekt in Coppi e Bartali eerste zege in carrière

Het Amerikaanse talent Sean Quinn heeft in de Settimana Coppi e Bartali zijn eerste profzege geboekt. De 22-jarige klimmer van EF Education was in de tweede etappe de sterkste in een kopgroep van zeven.

De tweede plaats was net als gisteren voor Mauro Schmid. De Zwitser van Soudal-QuickStep nam daardoor de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Rémi Cavagna, die de openingsetappe had gewonnen.

Settimana Coppi e Bartali draagt de naam van twee van de grootste wielerlegendes van Italië (Fausto Coppi en Gino Bartali), maar geldt ondanks een fraaie erelijst met namen als Laurent Fignon, Michele Bartoli, Paolo Bettini, Cadel Evans en Jonas Vingegaard toch vooral als het domein voor beloftevolle renners.