BBB-leider Van der Plas en Eurocommissaris Timmermans gaan praten over stikstof

Eurocommissaris Timmermans gaat in op de uitnodiging van BBB-leider Van der Plas om te gaan praten over het Nederlandse stikstofbeleid en de uitkoopregelingen voor boeren. Dat zei Timmermans in een gesprek met de NOS.

"Ik heb begrepen dat mevrouw Van der Plas naar Brussel wil komen, ze is van harte welkom", zei Timmermans. "We gaan dan precies hetzelfde doen wat we al eerder hebben gedaan bij ambtenaren, namelijk uitleggen wat de Europese regels zijn."

Van der Plas ziet eerder voor zich dat Timmermans naar haar toe komt. "Ik begrijp dat Timmermans ook vaak in Den Haag komt, dus het kan heel snel." Zij wil van hem weten welke oplossingen de Europese Commissie Nederland heeft aangeboden om "van het stikstofslot" te komen.

Van der Plas reageert daarmee op het bericht dat de kabinetschef van Timmermans, oud-PvdA-leider Diederik Samsom, aan topambtenaren van het ministerie van Landbouw heeft geadviseerd om een deel van de boeren verplicht uit te kopen.

"Ik vind het vreemd dat hier dit soort adviezen worden neergelegd", zegt Van der Plas. Ook het feit dat Timmermans en Samsom zeggen dat het slechts onderdeel van de uitleg van de Brusselse regels was en geen dringend advies aan het kabinet wekt irritatie bij de BBB-leider.

Onteigenen drukt zwaar op de maag

"Dat onteigenen drukt heel zwaar op de maag bij iedereen. Op de ministeries zeggen ze de hele tijd: het moet van Brussel' en nu zit het weer anders." Van der Plas wil daarom rechtstreeks van Timmermans horen hoe het zit. "Want ik geloof niks meer van wat hier gezegd wordt."

Timmermans zegt alvast dat de Europese kaders vastliggen. Ook wat betreft de uitkoopregelingen voor boeren, die mogen niet op staatssteun uitdraaien. "Nederland kan de doelen alleen bereiken met het uitkopen van boeren en de vergroening van de landbouw", zegt Timmermans. "Laten we daar nou heel veel in investeren. We moeten vooral de jonge boeren een perspectief op de toekomst geven."