Pakistaanse oud-premier gaat er met gestrekt been in om celstraf te voorkomen

Terrorisme, opruiing, godslastering en corruptie, zomaar een greep van de misdaden waar de Pakistaanse oud-premier Imran Khan van wordt beschuldigd in tientallen rechtszaken en aangiften door heel het land. Gesteund door relschoppende aanhangers gaat hij hier met gestrekt been tegenin, want het lijkt een alles-of-niets-situatie. Het wordt voor hem een tweede termijn als premier of celstraf.

Voor veel aanhangers draait het bovendien om nog iets groters: een gevecht tegen de zogenoemde status quo, ofwel de oude politieke families en het almachtige Pakistaanse leger dat de politieke touwtjes van oudsher in handen heeft.

De 70-jarige Khan werd in de jaren 90 wereldberoemd als cricketer en was van 2018 tot april vorig jaar premier. Hij werd afgezet na een motie van wantrouwen, waarna hij te maken kreeg met talloze juridische procedures. Sinds zijn afzetting mobiliseert hij zijn volgers in een protest voor vroege verkiezingen. De volgende parlementsverkiezingen moeten volgens de planning in het najaar plaatsvinden.