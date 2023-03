Schip kantelt tegen de kade in Schotland: 25 gewonden

In een droogdok bij de Schotse hoofdstad Edinburgh zijn vijfentwintig mensen gewond geraakt toen een schip omviel. Vijftien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens tien mensen zijn ter plaatse behandeld en konden daarna naar huis.

Volgens een lokale politicus gebeurde het ongeluk door de harde wind. Hij deelt een foto van een groot schip dat schuin tegen de muur van een droogdok ligt.

Eigendom van Microsoft-oprichter

De politie van Edinburgh vraagt mensen om weg te blijven van de plek van het ongeluk om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Een gemeenteraadsleider van Edinburgh zegt tegen de Schotse krant Daily Record dat er ongeveer 50 mensen aan boord waren toen het schip kantelde.

De Daily Mail meldt dat het gaat om een onderzoeksschip dat eigendom is van de in 2018 overleden Microsoft-medeoprichter Paul Allen. Het schip zou in 2020 in Leith een ligplaats voor langere tijd hebben gekregen.