Aan vooravond Jom Kipoer wordt Israëlische lockdown nog strenger

Een week na het begin van de tweede landelijke lockdown zijn de maatregelen in Israël vanmiddag nog strenger geworden. Alle bedrijven die niet strikt noodzakelijk zijn, moeten minstens twee weken lang dicht. Uitzonderingen gelden voor bijvoorbeeld supermarkten en apotheken.

Ook het bezoek aan synagogen en het deelnemen aan politieke demonstraties wordt aan banden gelegd, al is daar in het parlement nog enige discussie over. De aanscherping van de regels komt nadat de coronabesmettingen deze week waren opgelopen tot recordhoogtes. Vandaag werden in Israël bijna 8000 nieuwe infecties gemeld, bijna het drievoudige van dezelfde cijfers in Nederland. Maar liefst 13 procent van de tests had een positieve uitslag.

Tegelijkertijd komt ook de medische zorg in de problemen door het groeiende aantal patiënten. Bijna 700 mensen liggen met ernstige coronaklachten in Israëlische ziekenhuizen. Volgens premier Benjamin Netanayhu was een aanscherping van de lockdown daarom onvermijdelijk. Hij waarschuwde dat het land anders "aan de rand van de afgrond" zou komen.

Scepsis

Veel Israëliërs kijken met scepsis naar de nieuwe maatregelen. Volgens een recente peiling steunt maar 27 procent de corona-aanpak van de premier. Veel burgers vrezen voor de gevolgen voor de economie, die door de pandemie zwaar getroffen is. Sinds het voorjaar liep de werkloosheid op tot boven de 20 procent. Veel ondernemers zagen hun zaak failliet gaan.

Andere zelfstandigen konden slechts met veel moeite overeind blijven. De nieuwe maatregelen zijn voor velen van hen een groot probleem. "Dit is het laatste wat we nu konden gebruiken", zegt restauranthouder Yoni Salomon. "Zeker omdat we niet of nauwelijks steun krijgen van de overheid."