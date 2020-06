Coronacijfers van 4 juni: ruim 800 patiënten overleefden intensive care niet

1477 patiënten konden de intensive care weer verlaten en mochten naar huis, terwijl 384 patiënten eerst nog naar de verpleegafdeling moesten. Vooral patiënten die langer op de intensive care lagen, moesten eerst behandeld worden. Dat is te verklaren doordat coronapatiënten op de intensive care vaak intensief beademd moeten worden, wat een zware aanslag op het lichaam is.

Daarnaast liggen er 567 niet-coronapatiënten op de intensive care. Dat is het hoogste aantal niet-coronapatiënten sinds de uitbraak. Dat is een goed teken: dat betekent dat de reguliere zorg weer op gang komt. Na een deel van de medische ingrepen is opname op de IC vereist.

Het aantal doden in verband met het coronavirus is gestegen met 13, vrijwel gelijk aan het gemiddelde van ongeveer 12 coronadoden per dag. In totaal zijn er in Nederland nu 5990 mensen overleden van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 12 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Gemiddeld werden er de afgelopen week 8 opnames per dag gemeld. In totaal zijn er nu 11.771 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest.