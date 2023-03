Vanavond op tv: Hoe verder met het stikstofbeleid? • Watervoorraad onder druk • Hongarije raakt geïsoleerd

Ondertussen voeren boerenbelangenorganisaties de druk op. Ze dreigen uit de onderhandelingen over het Landbouwakkoord te stappen als het kabinet niet met concessies komt. Te gast is Bart Kemp , schapenhouder en voorman van boerenorganisatie Agractie.

Waterconferentie in New York

Te veel, te weinig of te vies water: bijna alle landen ter wereld kampen met waterproblemen. Nederland organiseert daarom samen met Tajikistan een VN-waterconferentie in New York, de eerste VN-conferentie op het gebied van water in bijna 50 jaar. We spreken onder andere met de organisator, topambtenaar Henk Ovink, watergezant bij de Verenigde Naties.