In Hengelo staat de Ramadan in het teken van hulp aan Turkije en Syrië

Voor de islamitische gemeenschap in Nederland is de zonsondergang vanavond het startsein voor de Ramadan. Een maand lang vasten moslims tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit jaar staat de vastenmaand op veel plekken in het land in het teken van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, die begin dit jaar aan 50.000 mensen het leven kostten.

Zo organiseert in Hengelo de stichting Twentse Turken in Actie dit jaar een iftar, een maaltijd na zonsondergang, om geld op te halen. Ongeveer 600 mensen kunnen vrijdagavond aanschuiven. "We willen zoveel mogelijk binnenhalen zodat we in Turkije vijftig prefab woningen kunnen realiseren", zegt voorzitter Sevilay Luiken-Dalli van de stichting.

Er is nog een hoop werk te verzetten in Turkije. Niet alleen is er veel geld nodig, want een woning kost gemiddeld 15.000 euro, ook is de stichting op zoek naar bouwbedrijven die de woningen moeten gaan bouwen. En de plek waar de woningen moeten komen, is ook nog niet bepaald.

Luien-Dalli: "We hebben met eerdere acties al geld op gehaald, maar met de benefiet-iftar hopen we, naast de verkochte tickets, ook nog op een aardige donatie."

Bekijk de reportage over hoe en waarom de stichting Twentse Turken in Actie de benefiet-iftar organiseert.