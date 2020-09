Dumoulin na tiende plaats: 'Heb gevochten tot de finish, maar het was niks'

Gelaten Dumoulin: 'Heb gevochten tot de finish, maar het was niks' - NOS

Op een goede dag had Tom Dumoulin zichzelf in staat geacht het podium te halen op het WK tijdrijden. Zijn vertrouwen was na de sterke tijdrit een week geleden in de Tour de France gegroeid, maar op de bijna 32 kilometer rond het Italiaanse Imola wist hij vandaag al snel dat van een goede dag geen sprake was. "Ik reed gewoon een heel slechte tijdrit, na vijf minuten had ik al door dat het 'm niet ging worden", zegt Dumoulin onomwonden na zijn tiende plaats. "Ik heb gevochten tot de finish, maar het was niks." 'Tegen beter weten in' Bij het eerste meetpunt, bijna halverwege het parcours, bleek dat Dumoulin al 45 seconden moest toegeven op de Italiaan Filippo Ganna, die het goud veroverde en aan de finish maar liefst 1.14 rapper was dan de Nederlander. "Tot het tussenpunt heb ik de hele tijd een beetje over mijn grens gereden", zegt Dumoulin over het eerste deel van de tijdrit, waarin de renners tegen de wind moesten opboksen. "Daar moest ik het doen. Ik wist dat ik niet lekker aan het draaien was, maar reed er volle bak naartoe en hoopte dat er nog iets in de tank zat voor het tweede deel. Maar dat was tegen beter weten in. Maar goed, van dit soort dagen leer ik."

En de misère bleef voor Dumoulin niet alleen beperkt tot de slechte benen. "Toen hield mijn schakelsysteem er ook nog mee op en miste ik een bocht. Ik had mijn dag niet." Dumoulin slipte weg, maar bleef overeind. "Als het moet, ben ik een kunstenaar op de fiets. Ik hield 'm gelukkig." Van Emden: 'Niet heel slecht' De andere Nederlandse deelnemer, Jos van Emden, strandde op de 21ste plaats. "Ik ben niet ontevreden", zegt de 35-jarige specialist van Jumbo-Visma. "Ik hoopte toptien te rijden, maar ik denk niet dat ik het heel slecht heb gedaan. Ik zag dat ik de een-na-oudste ben die gereden heeft, misschien gaat het beste er een beetje af. Maar ik hoop het niet."

De Belg Wout van Aert, normaal gesproken ploeggenoot van beide Nederlanders, was lichtelijk teleurgesteld met zijn tweede plaats, maar realiseerde zich dat er geen kruid gewassen was tegen Ganna, die 26 tellen sneller was. "Ik zit er nog best ver vanaf, ik moet tevreden zijn met deze tweede plaats. Zondag heb ik (in de wegwedstrijd, red.) een nieuwe kans op een medaille." Ganna kijkt al naar de Giro Voor Ganna, viervoudig wereldkampioen op de baan, is het behalen van de regenboogtrui zijn eerste grote succes op de weg. Hij is de eerste Italiaan die erin slaagt de wereldtitel in het tijdrijden te veroveren, maar Ganna zal geen groot feest vieren. "Ik ben er blij mee, het was een belangrijk doel, maar nu kijken we naar de Giro en de roze trui." De Ronde van Italië begint volgende week zaterdag met een individuele tijdrit van vijftien kilometer.