Özil, wereldkampioen in 2014, stopt wegens blessures per direct met voetballen

De 34-jarige middenvelder maakt zijn afscheid bekend op Instagram. "De laatste weken en maanden heb ik last gehad van enkele blessures. Daardoor is het me duidelijk geworden dat het tijd is om te stoppen."

De afgelopen zeventien jaar speelde Özil achtereenvolgens voor Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe en Basaksehir. Voor een speler met een dergelijk cv won hij opvallend weinig prijzen: één landstitel, zes nationale bekers en vijf supercups.

Wereldkampioen in 2014

Maar als international won de spelmaker de grootste prijs van allemaal. Op het WK van 2014 speelde hij in elke wedstrijd mee, waaronder de gewonnen finale tegen Argentinië.

Na het WK van 2018, waarin titelverdediger Duitsland al in de groepsfase werd uitgeschakeld, beëindigde Özil abrupt zijn interlandcarrière. Hij voelde zich gediscrimineerd door de Duitse bond.

"In zijn ogen ben ik een Duitser als we winnen, maar een immigrant als we verliezen", zei Özil over DFB-voorzitter Reinhard Grindel. Voor het toernooi was Özil net als medespeler Ilkay Gündogan in opspraak geraakt omdat hij geposeerd had met de Turkse president Erdogan.