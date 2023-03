Amerikaan parkeert Ferrari op beroemd plein Florence: 470 euro boete

Het Piazza della Signoria is een bekende toeristische trekpleister in de Italiaanse stad Florence, maar de manier waarop een Amerikaan het plein besloot te bezoeken, was dan weer niet de bedoeling. Hij reed in een Ferrari het plein op en parkeerde die voor een café. Het leverde hem een boete op van bijna 500 euro.

De man reed eerst met zijn Ferrari Spider met Zwitsers kenteken tegen het verkeer in via een aangrenzende straat. Toen hij het beroemde plein in het historische centrum van de stad bereikte, grepen agenten direct in, melden Italiaanse media. Uit controles bleek dat de man niet over de juiste papieren beschikte om überhaupt in Italië de weg op te mogen rijden, laat staan het plein op te rijden.

"Er is proces-verbaal opgemaakt voor parkeren in het voetgangersgebied, tegen de richting in rijden en het hebben van een niet-conform buitenlands rijbewijs. De boete bedroeg in totaal 470 euro, die hij meteen aan de agenten betaalde", aldus de gemeente Florence in een verklaring.

Per Maserati over de Ponte Vecchio

Het gebeurt vaker dat toeristen in de problemen komen op bekende historische plekken Italië. In januari kreeg een andere Amerikaan een boete van 500 euro toen hij met een gehuurde Fiat Panda over de Ponte Vecchio reed, de beroemde voetgangersbrug in Florence.

In mei vorig jaar werd een Saudische man gearresteerd, nadat hij met een gehuurde Maserati de Spaanse Trappen in Rome was afgereden. Hij werd aangehouden op de internationale luchthaven van Milaan toen hij de Maserati inleverde bij een autoverhuurbedrijf.