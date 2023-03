Aantal mensen dat alleen streamt en geen televisieabonnement heeft licht gestegen

Het aantal mensen in Nederland dat geen televisieabonnement meer heeft en alleen via streaming naar media kijkt is afgelopen jaar licht gestegen. Dat meldt Nationaal Media Onderzoek (NMO), dat trends in het kijk- en luistergedrag in kaart brengt.

NMO ondervroeg in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos ruim 10.000 mensen. Van hen had 9,2 procent geen televisieabonnement meer, tegenover 7,5 procent een jaar daarvoor. In de grote steden in het westen van Nederland is dat percentage nog iets hoger: 14 procent van de mensen ziet alleen online nieuws, films en andere content.

Dat zij geen televisieabonnement meer hebben, betekent niet dat zij helemaal geen televisieprogramma's meer kijken. Via internet is het mogelijk nog altijd live tv te bekijken.

Netflix voert nog altijd boventoon

Van de meestgebruikte betaalde videostreamingdiensten voert Netflix nog altijd de boventoon. 65 procent van de ondervraagde mensen zegt weleens gebruik te maken van de dienst, op grote afstand gevolgd door Videoland en Disney+. 25 procent van alle ondervraagden zegt nooit gebruik te maken van een streamingdienst. Van de mensen van 65 jaar en ouder zegt 57 procent de streamingdiensten nooit te gebruiken.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er verder weinig grote veranderingen in mediagebruik, stelt het NMO. Ruim een derde van alle geïnterviewden zegt de streamingdiensten dagelijks te gebruiken. Het aantal huishoudens dat meer dan één videodienst gebruikt is in vergelijking met 2021 ook weinig gestegen. De helft van alle huishoudens gebruikt volgens het NMO twee of meer videodiensten.