Duitse agent neergeschoten bij huiszoeking Reichsbürger-beweging

Bij een huiszoeking in het onderzoek naar de Duitse extreemrechtse Reichsbürger-beweging is een agent neergeschoten, melden Duitse media. Volgens omroep ARD is de agent lichtgewond geraakt.

Het schietincident vond plaats bij een huiszoeking in Reutlingen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De schutter was geen verdachte in het onderzoek, maar zou de agenten als getuige hebben benaderd. Na het schietincident werd de man gearresteerd. Het Openbaar Ministerie beschouwt het voorval als poging tot doodslag.

Volgens de ARD is vanmorgen bij meerdere veronderstelde Reichsbürger-leden een inval gedaan. In totaal zou het gaan om huiszoekingen bij negentien personen in verschillende deelstaten. Onder de verdachten zouden ook agenten en militairen zijn.

Aanval op het parlement

De huiszoekingen zijn onderdeel van een groter onderzoek naar de beweging. Afgelopen december werden tijdens een grootschalige politieactie al 25 leden van de beweging opgepakt voor het beramen van een gewelddadige aanval op het Duitse parlement. Aan de hand van bewijsmateriaal dat toen werd verzameld, is de politie nog meer verdachten op het spoor gekomen.

De Reichsbürger ('burgers van het Rijk') zijn rechtsextremisten die de huidige Bondsrepubliek Duitsland en de bijbehorende democratie niet erkennen. Zij vinden de landsgrenzen die door de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog aan Duitsland werden toegewezen niet legitiem. In plaats daarvan willen zij terugkeren naar het Duitsland van voor WOII of het Duitse Keizerrijk van 1871, dat veel groter was dan Duitsland nu.