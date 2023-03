Ophef over minder vliegende golfbal: 'Dan is charme die sport sterk maakt weg'

De zogeheten R&A, die waakt over de spelregels, is veel stelliger. "Niks doen is geen optie meer", liet bestuurder Martin Slumbers weten. Golfers slaan de ballen immers steeds verder, waardoor er al enkele banen verlengd moesten worden. En dat is een zeer kostbaar proces.

Dit is een probleem voor 0,1 procent van de golfers. We praten over professionals. En dan niet de gemiddelde, maar de top van de wereld. Dan denk ik ook: je kunt ook een probleem creëren.

Luiten behoort tot de grote groep spelers die daar het probleem niet van inzien. "Het is alsof je bij het hardlopen zegt: de 100 meter lopen jullie zó snel, we gaan er 110 meter van maken."

"Het is normaal dat we als profs vooruit willen", vervolgt hij. "Deze kwestie is een probleem voor 0,1 procent van de golfers in de golfpopulatie. We praten over professionals. En dan niet de gemiddelde, maar de top van de wereld waar dit een probleem van is. Dan denk ik ook: je kunt ook een probleem creëren."

Twintig meter verder in twintig jaar

Maar toch, er is vanuit de overkoepelende organisaties al twee decennia geen aandacht meer besteed aan de toenemende afstanden die golfers met hun slagen kunnen overbruggen. "Twintig jaar geleden sloegen we twintig meter korter, dat merk je wel", zegt Luiten. "Maar of je met -15 of met -35 wint, dat is voor mij niet van belang."

En als er dan toch ingegrepen moet worden, pleit Luiten ervoor dat er van de bal wordt afgebleven.

"Als ik morgen met jullie een wedstrijd ga spelen, kan ik jullie een handicap geven en dan gaan we gewoon een eerlijke wedstrijd spelen", legt hij uit. "Maar als ik met ander materiaal moet spelen dan jullie, dan is die hele charme die golf juist zo sterk maakt weg."