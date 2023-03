Ook vliegtuig naar Schiphol gecontroleerd na bommelding Eindhoven Airport

Rond een bommelding vorige maand die het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport stillegde, zijn twee vliegtuigen gecontroleerd. Het was al bekend dat een toestel dat uit Praag kwam op Eindhoven Airport was gecontroleerd. De marechaussee zegt nu tegen de NOS dat ook een vliegtuig dat vanaf Praag naar Schiphol zou vliegen is gecheckt door de Tsjechische veiligheidsdiensten.

Door de bommelding lag het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport 24 februari urenlang stil.

"We kregen op de landelijke meldkamer een melding binnen vanuit Tsjechië over een mogelijke bom op een vliegtuig dat op weg was naar Nederland", zegt marechaussee-woordvoerder Robert van Kapel. Daarop werd besloten om het Transavia-toestel dat op dat moment op weg was naar Eindhoven te controleren na de landing op het vliegveld.

Van Kapel: "Maar ook een toestel dat aanstalten maakte om op te stijgen vanuit Praag is toen onderzocht." In beide toestellen werd niets aangetroffen.

Bommelder niet gevonden

De veiligheidsdiensten in Nederland en Tsjechië hebben geprobeerd te achterhalen wie er achter de melding zat of vanuit welke hoek die kwam, maar dat leverde niets op. "Het onderzoek is afgerond", zegt Van Kapel.

Vanwege de bommelding werden acht vluchten naar Eindhoven Airport omgeleid naar Amsterdam, Brussel, Maastricht en Weeze (Duitsland). Ook werden elf vluchten geannuleerd en waren in totaal 26 vluchten vertraagd, meldt het vliegveld. De vluchten vanaf Eindhoven Airport werden pas hervat nadat het Transavia-toestel werd vrijgegeven.