Bestuur meldpunt ongewenst gedrag Mores stapt op

Het bestuur van Mores, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele sector, stapt op. Er komt een externe adviseur die een nieuw bestuur gaat vormen omdat het bestuur "zelf onderwerp van gesprek is geworden", staat in een verklaring. Dat is slecht voor het imago van het meldpunt en daarom treedt het bestuur terug.

Eerder vertrok bestuursvoorzitter Janke Dekker al bij Mores. Zij is de partner van NOS-presentator Tom Egbers, die in opspraak kwam na een publicatie in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS en voorlopig niet op tv te zien is. Hij had een relatie met een collega.

Toen Dekker daarachter kwam, zou Egbers de vrouw hebben gepest en geïntimideerd. In een gesprek bij talkshow Khalid en Sophie bevestigde Egbers vorige week de relatie. Hij weersprak het Volkskrant-artikel op een aantal punten, maar ontkende niet dat hij de vrouw ten overstaan van collega's bij herhaling "de as van het kwaad" noemde. Daarvan heeft hij spijt, zegt Egbers.

Vertrouwenspersonen

Dekker vindt dat haar man ten onrechte onder vuur ligt, maar gaf desondanks dus toch haar functie op.

Mores is opgericht in 2018 na het ontstaan van de #MeToo-beweging. Het bestuur bestaat uit mensen die zelf werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector. Meldingen worden niet behandeld door het bestuur, maar door onafhankelijke vertrouwenspersonen.

De Volkskrant schreef in het artikel over NOS Sport dat meerdere mensen geen misstanden hebben gemeld bij Mores omdat ze gezien de positie van Dekker twijfel hadden over de onafhankelijkheid van het meldpunt. Vragen daarover zou Dekker niet hebben willen beantwoorden.