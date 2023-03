Oud-renster Soet open over anorexia: 'Mijn lichaam was één en al paniek en stress'

Midden in een vol café krijgt wielrenster Aafke Soet vijf jaar geleden een paniekaanval. "Tussen de andere gasten zat ik samen met mijn moeder ademhalingsoefeningen te doen, shakend van de stress. Hoe dat kwam? Voor mijn behandeling had ik de challenge gekregen om ergens een taartje te eten." Dat het eten van een stukje taart zo veel angst oproept, geeft volgens haar aan hoe verstoord haar relatie met eten was. Soet (25) maakte afgelopen november bekend dat ze haar wielercarrière beëindigt. In dezelfde Instagrampost deelt de Jumbo-Visma-renster ook dat ze zo'n vijf jaar heeft geworsteld met anorexia. "Lange tijd was ik te beschaamd", schreef ze. "Nu heb ik besloten om mijn verhaal te delen met de wielerwereld." Gouden toekomst Voor de Friezin lijkt in 2018 nog een gouden wielertoekomst weggelegd. Bij de EK wint ze bij de beloften de tijdrit en in de wegwedstrijd pakt ze zilver. "2018 was mijn succesjaar, maar op mentaal vlak en qua ziekte ook mijn dieptepunt." Soet worstelt dan al jaren met eten. "Ik was heel onzeker over mezelf. Ik had een heel negatief zelfbeeld als ik in de spiegel keek."

Mijnenveld vol triggers "Sport is een mijnenveld vol triggers voor mensen die gevoelig zijn voor eetproblemen, met name topsport", zegt sportpsycholoog Karin de Bruin, die gespecialiseerd is in de begeleiding van topsporters met eetstoornissen. "Ze dragen vaak strakke kleding of er is veel blote huid te zien en er zijn spiegels of videobeelden voor technische analyses. Verder zijn er veel wegingen en metingen en sporters worden omringd door coaches die de grens opzoeken." Er zijn geen recente betrouwbare cijfers over het aantal topsporters met eetstoornissen, maar volgens de sportpsycholoog zijn het er meer dan veel sportorganisaties denken. "Daardoor gaat vaak meer aandacht uit naar de preventie van bijvoorbeeld blessures. Die zijn veel zichtbaarder." Bij niet-topsporters heeft de eetstoornis soms een andere achtergrond dan bij atleten, zegt De Bruin. "Sporters lijnen dan niet voor hun uiterlijk, maar om beter te presteren. Dat begint onschuldig. Maar zodra de kilo's eraf vliegen en ze gaan sneller lopen of fietsen, dan kennen ze soms geen grens meer."

De eetstoornis van Soet komt voort uit het feit dat ze er dunner uit wil zien. "Ik heb het nooit gedaan voor mijn sportprestaties. Wel was sport voor mij een extra trigger." Zo ontstaat in 2018 de giftige cocktail van het dieptepunt van haar anorexia en tegelijkertijd hoogtepunten op sportief vlak. "Met zo'n eetstoornis presteer je eerst heel goed. Vooral bergop ging het hard en dan ga je denken: ik ben goed bezig. Pas in de jaren daarna word je met de neus op de feiten gedrukt." Crashmodus Soet: "Terugkijkend verbaast het me dat ik in dat jaar zo goed heb kunnen presteren. Ik zat toen in zo'n crashmodus. Mijn lichaam was één en al paniek en stress." In haar beste wielerjaar heeft Soet wel al door dat ze hulp nodig heeft en ze gaat in therapie bij sportpsycholoog Karin de Bruin. "Ik ging elke week naar Amsterdam, waar ik heel veel met haar heb gesproken."

Aafke Soet - Getty Images

Ook krijgt Soet van de sportpsycholoog challenges, zoals het eten van dat taartje in een café. "Toch werkten die uitdagingen goed voor mij. Met mijn topsportmentaliteit kon ik daar vol voor gaan." Haar eigen trainer en moeder waren intensief betrokken bij de therapie, net als een sportarts en sportdiëtiste. Maar haar toenmalige ploeg, het Duitse WNT, weet niets van haar eetstoornis en de wekelijkse therapiesessies. "Ik schaamde me ervoor. Ik hield het voor mijzelf."

Preventie "Het is belangrijk om snel hulp te vragen als je een verstoorde relatie met eten ontwikkelt", zegt sportpsycholoog Karin de Bruin. "Als je er binnen zes maanden bij bent, kun je vaak al geholpen worden met een therapiesessie per week." "Als de eetstoornis langer duurt, dan is het vaker nodig om te worden opgenomen in een gespecificeerde instelling. Eetproblemen bestaan vaak uit onrealistische overtuigingen over presteren, jezelf en je lichaam, je relaties met anderen en over voeding. Als dat langer duurt, dan heb je meerdere keren per week tegengas nodig om die innerlijke stem het zwijgen op te leggen." Om sporters sneller hulp te laten vragen of om eetproblemen zelfs helemaal te voorkomen, heeft De Bruin (W)eetwatjedoet opgericht. Dat platform geeft preventietrainingen aan sporters, hun ouders en begeleiders over gezond presteren. Bij (W)eetwatjedoet zijn meerdere sportpsychologen actief. Ook vertellen ambassadeurs uit de sportwereld, onder wie Aafke Soet, uit eigen ervaring over hun eetproblemen. "Die ervaringen zijn heel krachtig. Zij zijn de hoop. Ze laten zien dat het goed kan aflopen als je over je problemen praat, hulp zoekt en doorzet."

De behandeling van De Bruin heeft effect en in 2019 is Soet hard op weg richting volledig herstel van de anorexia. "Maar het jaar ervoor, waarin ik bleef koersen in het dieptepunt van mijn eetstoornis, kostte zoveel stress en energie. Mijn lichaam was helemaal uit balans en ik moest besluiten om een paar maanden niet te koersen." Stoppen De jaren daarna zet het herstel stapje voor stapje door. "Vorig jaar had ik pas het gevoel dat ik er echt overheen was, maar ik moest wel voorzichtig blijven." Juist door de progressie komt de boodschap hard aan dat Jumbo-Visma haar contract niet wil verlengen. "Daardoor was ik wel klaar met het wielrennen en heb ik besloten om te stoppen."

Aafke Soet in haar nieuwe leven, als barista in een wielercafé - Instagram

Inmiddels is Soet vooral blij dat ze mentaal en fysiek weer gezond is. "Nu ik ben gestopt, merk ik dat er zoveel meer is in het leven." Taboe doorbreken Hoewel ze het liefst buiten de spotlights blijft, besluit ze toch om het verhaal over haar eetstoornis te delen. "Het is een taboe in de wielerwereld en dat moeten we doorbreken." In het peloton ziet Soet namelijk veel rensters met een verstoorde relatie met eten en bijna niemand die erover praat. "Iedereen wist dat ik er bijna een jaar uit ben geweest en er werd wel geroddeld dat het door mijn anorexia kwam. Maar niemand durfde ernaar te vragen." Meervoudig wereldkampioen tijdrijden Ellen van Dijk steunt Soets oproep voor meer openheid over eetproblemen in het peloton:

