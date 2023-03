Haven Rotterdam begint met strengere screening medewerkers op drugsverleden

Havenbedrijven in Rotterdam gaan met hulp van de AIVD medewerkers specifiek laten screenen op strafbare feiten met betrekking tot drugscriminaliteit. Dagblad Trouw schrijft dat de pilot net gestart is in Rotterdam.

De verwachting is dat tienduizenden medewerkers voor een screening in aanmerking komen. De eerste groepen havenmedewerkers krijgen in de loop van dit jaar een nieuwe screening op basis van de nieuwe haven-vog (verklaring omtrent het gedrag), meldt Trouw.

De extra screening werd vorig jaar aangekondigd door minister Yeşilgöz van Justitie, als onderdeel van een groter plan om logistieke knooppunten in het land onaantrekkelijk te maken voor internationale drugssmokkel.

Een stap verder

De groep havenmedewerkers met functies die interessant zijn voor drugssmokkelaars worden specifiek gescreend op strafbare feiten met betrekking tot drugscriminaliteit. Medewerkers op cruciale posten, zoals planners bij terminals, krijgen mogelijk nog een zwaardere AIVD-screening.

Heeft iemand in het verleden een strafbaar drugsfeit gepleegd, dan krijgt die geen toegangspas meer tot het haventerrein.

Bij veel havenbedrijven moeten medewerkers al een standaard-vog overleggen. De zogenoemde haven-vog gaat echt een stap verder, zegt Bas Janssen, directeur van Delta-linqs, de ondernemersvereniging van havenbedrijven in Rotterdam in het NOS Radio 1 Journaal.

"We gaan dieper kijken naar de antecedenten van mensen. Hun verleden en hun kwetsbaarheden. Je wilt niet dat mensen verleid worden om handelingen te verrichten die ongewenst zijn."

Probleem is groot

Het gaat niet alleen om iemands verleden, zegt Janssen. "Ook op het moment dat iemand in dienst is en zelfs als iemand uit dienst gaat moet je kijken waar die kwetsbaarheden zitten. Het is een kwestie van dat blijven doen en ook gericht op een groep waar je denkt effectief te kunnen zijn."

Janssen denkt dat deze screening kan bijdragen aan de bestrijding van drugssmokkel in de haven. "Het is geen silver bullet, maar hiermee kunnen we wel een grotere barrière opwerpen in die haven. Dat er meer cocaïne gevangen wordt en we meer drugs gaan tegenhouden."

Het is "altijd de vraag" waarom hier niet eerder mee is begonnen, zegt Janssen. "Maar het probleem is nu zo groot dat er nu actie wordt ondernomen en inmiddels is er ook flink wat geld vanuit de overheid vrijgemaakt."

Hulp van binnenuit

Loes van der Wees, afdelingshoofd beleid en strategie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, zegt heel blij te zijn met de nieuwe screening. "Wij zijn van de opsporing en de vervolging maar het is ook heel goed dat er dingen gedaan worden die ervoor zorgen dat criminelen niet in dienst kunnen treden in de haven."

Van der Wees zegt ervan uit te gaan dat er een preventieve werking ontstaat door de screening. "We hebben afgelopen week een meneer op zitting gezien die al een keer gepakt was in de haven en nu opnieuw. Dan zou het fijn zijn geweest als hij een screening had gehad."

Bij de containerterminals in de Rotterdamse worden zeer regelmatig drugsuithalers betrapt, mensen die tegen betaling containers met drugs leeghalen De vaak jonge uithalers krijgen daarbij bijna altijd hulp van binnenuit, ziet Van der Wees.

Ongezien het haventerrein op komen is namelijk erg moeilijk, zegt ze. "De haven van Rotterdam is goed beveiligd. Dat is haast niet mogelijk zonder hulp van binnenuit."

Verschillende dingen doen

Om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst, werkt de Rotterdamse haven ook samen met Antwerpen en Hamburg. "Cocaïne uit Zuid-Amerika moet naar West-Europa, zo breed kijken de drugshandelaren. Daarom werken we samen met die havens, om dat waterbed-effect te bestrijden."

Het OM gaat nu kijken of de pilot wat oplevert, zegt Van der Wees. "We moeten heel veel verschillende dingen moeten doen om de drugscriminaliteit in de haven in te dammen. Als je de vraag-kant aan zou pakken, zou dat ook enorm helpen. Opsporing en vervolging is een onderdeel, en deze haven-vog ook."