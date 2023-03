Klopjacht in Indiase deelstaat Punjab: 30 miljoen mensen zonder internet

In de Indiase deelstaat Punjab heeft een klopjacht op een voorvechter van een eigen staat voor de sikhs vergaande gevolgen: de politie heeft internet platgelegd, waardoor 30 miljoen mensen niet meer online kunnen. Er zijn ruim 110 volgelingen van deze Amritpal Singh opgepakt en er zijn wapens in beslag genomen - Singh en zijn aanhangers dragen vuurwapens en zwaarden.

De onrust begon vorige maand, toen honderden aanhangers van Singh een politiebureau bestormden omdat daar een van zijn medewerkers vastzat. Zaterdag hield de politie een konvooi van Singh tegen en probeerde vergeefs hem te arresteren. De 30-jarige activist is sindsdien voortvluchtig. Hij heeft volgens de politie een militie opgezet, waarvan het logo is aangetroffen op de toegang tot zijn huis en op geweren en kogelwerende vesten die zijn geconfisqueerd.

Ook in het buitenland heeft de jacht op Singh gevolgen: op verschillende plekken in de wereld zijn diplomatieke posten van India belaagd en beklad door sikh-activisten.

Bloedige operatie

De reden dat de autoriteiten zo gebrand zijn op Singh is historisch: in de jaren 70 en 80 was er ook al een sterke afscheidingsbeweging in Punjab, die streed voor de onafhankelijke staat Khalistan onder leiding van Jarnail Singh Bhindranwale.

Het leger greep in opdracht van toenmalig premier Indira Gandhi met harde hand in en Bhindranwale werd in juni 1984 gedood op het complex van de Gouden Tempel in Amritsar, het belangrijkste heiligdom voor de sikhs. Hij had daar zijn toevlucht gezocht in de hoop dat hij er ongemoeid zou worden gelaten.

De bloedige operatie leidde tot grote woede onder sikhs wereldwijd en een paar maanden later werd Indira Gandhi uit wraak vermoord door een van haar lijfwachten, die zelf een sikh was.

Minder werk

In de jaren 80 en 90 werd het onafhankelijkheidsstreven van sikhs in Punjab de kop ingedrukt, ten koste van zo'n 30.000 doden. De Indiase overheid kijkt nog steeds met argusogen naar de deelstaat en treedt dus hard op tegen activisten als Singh.

Op de achtergrond speelt onvrede onder het grote aantal boeren in Punjab, die steeds minder inkomsten hebben. Onder jongeren is de werkloosheid groot. Singh heeft een grote aanhang verworven op sociale media en dat lijkt ook de reden dat internet nu niet toegankelijk is in Punjab: zo wil de politie voorkomen dat Singh zijn aanhang mobiliseert.