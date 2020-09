Nieuwe lockdown wil niemand, maar wat dan wel doen tegen corona?

Met besmettingsaantallen die omhoog schieten, een stijgend aantal ziekenhuisopnames en de roep om meer landelijke coronamaatregelen, is de angst voor een tweede lockdown er bij veel mensen niet minder op geworden. Ook de beelden van gisteravond uit Tilburg, waar honderden Willem II-supporters geen afstand hielden, dragen bij aan de ongerustheid.

De besmettings- en opnamecijfers baren bestuurders grote zorgen. Het aantal nieuwe besmettingen overschreed gisteren voor het eerst de grens van 2500; vandaag zijn het er 2782. Het kabinet is vooral bezorgd over de Randstad. Met de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt gesproken over extra maatregelen. Het Outbreak Management Team komt met een apart advies voor die steden.

Dat op de huidige ontwikkelingen nieuwe maatregelen volgen, lijkt een kwestie van tijd. Maar welke? De voorman van de IC-artsen, Diederik Gommers, waarschuwde gisteren dat een tweede lockdown "eraan zit te komen". Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaat dat te ver ("Daar wil je echt maximaal bij wegblijven"), maar zou liever vandaag dan morgen strengere landelijke maatregelen zien. Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb acht de tijd daarvoor rijp.

Wat past nu?

Marco Zannoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), verwacht dat in de komende dagen nieuwe regels komen voor bijvoorbeeld groepsgroottes of publiek bij sportevenementen. "Een landelijke lockdown zoals in maart zal er niet snel komen", zegt hij.

Discussies over zo'n nieuwe lockdown noemt hij zwart-wit: "Er komt een waaier aan mogelijke maatregelen en daar zal uit gekozen worden. Wat past nu en zet niet meteen de hele samenleving stop, maar helpt wel om het virus verder in te dammen? Dat is toch wat anders dan meteen wel of geen lockdown."

Wat zou kunnen is voor bijvoorbeeld twee weken een strenger regime om de verspreiding van het virus te onderbreken, zegt Zannoni. Grenzen stellen aan groepsgrootte en evenementen kunnen daar volgens hem aan bijdragen. Ook zou er een oproep kunnen komen om bepaalde gebieden tijdelijk te mijden.

Maar makkelijk is het niet om daartoe te besluiten. Op Twitter spreekt Zannoni van een van de meest ingewikkelde momenten voor bestuurders: