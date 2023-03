Van Zundert en twee Nederlandse paren bereiken finales op WK kunstrijden

Lindsay van Zundert heeft zich op de WK kunstrijden in Saitama geplaatst voor de vrije kür. Met een score in de korte kür van 57,56 was ze direct al zeker van een plek bij de beste 24.

De 18-jarige Van Zundert opende op de EK nog met een combinatie van een drievoudige lutz en een drievoudige toeloop. Op de WK besloot ze het veilig te spelen met een tweevoudige toeloop. Haar kür was om door een ringetje te halen, maar door de iets eenvoudigere opening kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijk record (59,24).

Haar score was goed voor de derde plek van dat moment, maar er moesten nog 18 vrouwen hun kür rijden.

Vrije kür

De twee Nederlandse paarrijders hebben op de eerste dag van de WK kunstrijden in Japanse evenees het finaleveld voor de vrije kür bereikt.