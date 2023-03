Comeback kid Boris Johnson kiest de frontale tegenaanval

"Hasta la vista, baby!" Met een gebruikelijke kwinkslag nam Boris Johnson vorig jaar afscheid van het Lagerhuis als premier van het Verenigd Koninkrijk. Maar de niet zo subtiele boodschap aan zijn bondgenoten en fans was duidelijk: Johnson geeft niet zomaar op.

Net als de Terminator, die Johnson aan het slot van zijn afscheidsspeech citeerde, zint hij op een terugkeer. "I'll be back", wilde hij maar zeggen.

Aan die openlijke ambitie komt vanmiddag wellicht een einde, als Johnson moet verschijnen voor een parlementaire onderzoekscommissie. In een marathonsessie krijgt de oud-premier de kans zich te verweren tegen de beschuldiging dat hij het parlement opzettelijk heeft misleid over de illegale lockdownborrels in zijn ambtswoning, in het eerste jaar van de coronapandemie. Partygate, zoals het schandaal ging heten, luidde het begin van het einde in van Johnsons premierschap.

Houdini

Toen eind 2021 de eerste berichten in de media verschenen over borrels in Downing Street, probeerde Johnson zich als een Houdini eronderuit te wurmen. Hij nam - zoals wel vaker - een loopje met de waarheid.

Eerst ontkende hij dat er feestjes hadden plaatsgevonden. Na nieuwe onthullingen erkende dat hij er weliswaar borrels waren geweest, maar dat de coronaregels "te allen tijde" waren gevolgd. Toen nog meer voorbeelden van illegale borrels kwamen bovendrijven, hield Johnson zich van de domme. "Niemand had me verteld dat het tegen de regels was", verklaarde hij in het Lagerhuis.