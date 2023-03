Japan wint World Baseball Classic, met ontknoping tegen VS om van te smullen

Japan heeft in Miami de vijfde editie van de World Baseball Classic op zijn naam geschreven. In de finale werd de Verenigde Staten met 3-2 verslagen, de winnaar van de vorige editie.

De honkbalfans kregen een ontknoping om van te smullen, met in de laatste inning de Japanse ster Shohei Ohtani op de heuvel en de Amerikaan Mike Trout aan slag. Het was Ohtani die Trout en de Amerikanen de laatste uitbal aansmeerde, waarmee Japan voor het eerst sinds 2009 en voor de derde keer in de geschiedenis het toernooi won.

"Ik wilde mijn beste pitch laten zien", glunderde Ohtani, die werd verkozen tot meest waardevolle speler van het toernooi. Japan won alle zeven wedstrijden.

Ohtani en Trout spelen in clubverband samen bij Los Angeles Angels. "Ik kan me niet eens voorstellen dat ik op dat moment de twee beste spelers ter wereld als teamgenoten tegen elkaar zag strijden", keek de Amerikaanse manager Mark DeRosa terug op het beslissende moment. "Het honkbal heeft vandaag gewonnen."

Drie homeruns

Trea Turner zette de VS in de tweede inning nog op voorsprong met zijn vijfde homerun van het toernooi, maar ook Munetaka Murakami en Kazuma Okamoto sloegen daarna de bal over de hekken namens Japan, dat zijn voorsprong niet meer uit handen gaf.

Het is voor Japan de tweede grote honkbaltitel op rij, na het olympisch goud in Tokio in 2021.