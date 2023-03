Wekdienst 22/3: Wachten op besluit vervolging Trump • koning opent VN-waterconferentie

Goedemorgen! In de VS is het nog steeds de vraag of er een arrestatiebevel komt tegen voormalig president Trump en koning Willem-Alexander opent de VN-Waterconferentie tijdens de New York Water Week.

Eerst het weer: vanuit het westen trekt weer een regenzone over het land. In het oosten blijft het nog een groot deel van de ochtend droog. 's Middags trekt het regengebied oostwaarts en in het westen wordt het weer droog. Bij een stevige wind uit het zuidwesten wordt het 11 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden.