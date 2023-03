Zorgen over uitbuiting Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Meer dan tien uur werken per dag, voor minder dan het minimumloon. Ontslagen worden na een maand en dan ook nog zonder salaris op straat worden gezet. Het overkwam een Oekraïense man van middelbare leeftijd die in april vluchtte voor de oorlog en sindsdien in Nederland woont en werkt. Hij meldde zich bij FairWork, net zoals 212 andere Oekraïners dat deden sinds de Russische invasie.

De organisatie die strijdt tegen moderne slavernij maakt zich zorgen over deze kwetsbare groep. In heel 2022 waren er 173 Oekraïense werknemers met vragen en klachten, op een totaal van 1200 mensen die FairWork benaderden. Een jaar eerder, toen er veel minder Oekraïners in Nederland verbleven, waren er 17 Oekraïners met een vraag of een klacht, op een vergelijkbaar totaal aantal klachten. De meeste gingen over het niet uitbetalen van salaris. Dat gebeurde 82 keer in 2022, vaak in combinatie met andere arbeidsrechtelijke klachten.

De organisatie kreeg allerlei vragen en klachten: van mensen die hun salaris niet uitbetaald kregen, tot mensen die een tussenpersoon moesten betalen voor een bsn-nummer of gedwongen werden zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij 69 Oekraïners was er ook risico op mensenhandel. Ter vergelijking: in 2021 was dat bij vijf Oekraïners het geval.

Geronseld via Facebook

Vaak gaat het zoals in het voorbeeld hierboven. De Oekraïense man vond via een advertentie een werkgever die (ook) Russisch sprak, dat was handig. Hij ging aan het werk in de bouw. Hij had geen contract, de werkgever zou dat na een maand in orde maken. Zijn beloofde salaris was 12 euro per uur.

Soms worden werknemers al in Oekraïne geworven via advertenties op Facebook, zegt FairWork-woordvoerder Francien Winsemius. Mensen moeten dan een bepaald bedrag betalen aan een bemiddelaar, die werk regelt. "Daarbij geldt: hoe meer cliënten hebben betaald voor de bemiddeling, hoe meer loon per uur wordt beloofd", aldus Winsemius.

En vervolgens gaat het dus geregeld mis, ziet ook Oksana Savtsjoek. Zij is coördinator bij het Oekraïens Huis in de Rotterdamse wijk Charlois. Per week komen er naar schatting zo'n vijf Oekraïners met vergelijkbare klachten langs bij het inloophuis. "Ze maken deels hetzelfde mee als andere arbeidsmigranten. Vaak worden ze via sociale media geworven met de belofte dat het papierwerk nog in orde komt. Ze werken een maand gratis en dan blijkt dat de papieren niet in orde komen en dat ze ook niet betaald krijgen."

Het Oekraïens Huis wijst hun de weg naar instanties en een slaapplek en geeft hun desnoods een voedselpakket mee. "De meeste mensen komen pas hier als ze niets meer hebben", zegt Savtsjoek. Zij schat in dat het aantal klachten dat FairWork registreert maar het topje van de ijsberg is, omdat ze het gevoel heeft dat veel Oekraïners "niet durven te praten".