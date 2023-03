Depay onomstreden onder Koeman: 'Ik ga door zoals ik altijd heb gedaan'

Oranje kan niet zonder Memphis Depay. En Memphis Depay kan niet zonder Oranje. Voor de 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid zal de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach misschien nog wel iets vertrouwder voelen dan voor alle andere internationals die ook de eerste ambtstermijn van Koeman in Zeist meemaakten. Depay was toen op zijn best, in samenspel met Georginio Wijnaldum. "Ik voel me fit, ik train daar echt hard", vertelt Depay over de situatie bij zijn nieuwe club. "En dat heb ik ook nodig." Winterse transfer Depay werd door Koeman naar Barcelona gehaald, maar kwam daar na het ontslag van de Nederlander steeds minder aan spelen toe. Een gebrek aan speeltijd voor Depay is het grote punt van zorg voor Koeman, die de aanvaller verder als onomstreden ziet. De winterse transfer naar Atlético lijkt uitkomst te bieden. "Een winterse transfer is nooit makkelijk, want het seizoen gaat gewoon door", weet Depay. "Ik denk dat ik de laatste wedstrijden weer aantoon dat ik fit ben, loopacties maak en in posities kom dat ik kan scoren. Dat is er weer en dat voelt goed."

Een interview met Memphis Depay tijdens de voorbereiding van het Nederlandse elftal op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. - NOS

Natuurlijk wordt er ook teruggeblikt, nu de internationals voor het eerst sinds het WK weer samen zijn. "Je bent voor elkaar door het vuur gegaan. Maar het is daar niet gegaan zoals we wilden." En ook voor Depay persoonlijk voelde de stap van zijn droomclub Barcelona naar Atlético niet als een overwinning. "Het is gewoon zo gegaan. Op een gegeven moment moet je gewoon je keuzes maken", realiseert hij zich. "Ik ga door zoals ik altijd heb gedaan." Harder trainen De blik kan weer op de toekomst, met vrijdag de eerste grote test van het nieuwe Oranje tegen vicewereldkampioen Frankrijk. "Je hebt het er nu vooral over dat je blij bent om weer hier te zijn. Helaas zonder Frenkie", doelt Depay op de afwezige De Jong. "Vervelend, want dat is een van je belangrijkste spelers, zeker hoe deze bondscoach wil spelen. Maar volgens mij is het niet een zware blessure."

EK-kwalificatieduels Oranje live bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Dat geldt ook voor Nederland-Gibraltar, de wedstrijd die maandag in de Kuip gespeeld wordt.

Liever richt Depay zich op zijn eigen spel, dat volgens hem door de samenwerking met de excentrieke trainer Diego Simeone bij Atlético een enorme impuls gegeven heeft. "Simeone gaf me veel energie vanaf het eerste moment dat we samen waren. Hij wilde de Memphis van het laatste jaar Lyon weer zien. Die het team draagt als aanvoerder, maar ook bij doelpunten betrokken is. Hij zei: die Memphis ga ik terugbrengen, die wil ik zien." Zijn manier van trainen past bovendien bij de explosieve speelstijl van Depay, merkt de aanvaller in zijn eerste maanden in de Spaanse hoofdstad. Fantastische 'Griezie' Bij Frankrijk treft hij zijn ploeggenoot Antoine Griezmann, die eerder zijn carrière al nieuw leven inblies door van Barcelona naar Atlético te gaan. Griezmann zou zijn toekomst in de nationale ploeg echter heroverwegen, nu niet hij maar Kylian Mbappé werd gekozen tot nieuwe aanvoerder. "Ik ken Griezie. Geloof mij, dat is een heel bijzondere speler die Frankrijk nodig heeft. En een fantastisch persoon". Bij Griezmann ziet Depay de ontwikkeling die hij zelf ook voor ogen heeft. "Hij heeft zichzelf weer helemaal herpakt onder Simeone."