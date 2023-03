Provinciale D66'ers willen niet morrelen aan stikstofdoel

Als het aan de lijsttrekkers van de provinciale D66-afdelingen ligt, laat de partij zich niet onder druk zetten door de coalitie om de stikstofdoelen uit het regeerakkoord af te zwakken. Ook de jongerenbeweging van de partij wil vasthouden aan stikstofhalvering in 2030, en niet pas in 2035.

"Sinds de verkiezingen gaat het niet ineens beter met de natuur en de waterkwaliteit", zegt lijsttrekker Marianne de Widt uit Utrecht.

'Handtekening is leidend'

In de wet is vastgelegd dat de stikstofuitstoot in 2035 zoveel moet zijn afgenomen dat 74 procent van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied een gezond stikstofniveau bereikt. Maar in de formatie besloot de coalitie die doelen te versnellen naar 2030. Dat jaartal is nog niet opgenomen in de wet.

Het 2030-doel ligt sinds afgelopen zomer onder vuur, toen CDA-leider Wopke Hoekstra aangaf dat het jaartal voor zijn partij "niet heilig" is. Deze maand liet ook ChristenUnie-leider Mirjam Bikker weten "niet getrouwd" te zijn met "een jaartal".

Na de winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen voelen coalitiepartijen de druk om te schuiven met de stikstofdoelen. Wat D66 betreft blijft de afspraak uit het regeerakkoord gehandhaafd. Daar sluiten de provinciale lijsttrekkers zich bij aan. De Widt: "Ik heb fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA ook horen zeggen dat de verkiezingsuitslag reden is het beleid te veranderen. Voor mij is leidend de handtekening onder het coalitieakkoord."

Geen beweging

"In theorie kan je op alles terugkomen, maar het is noodzaak om vergunningen voor bijvoorbeeld de bouw te kunnen afgeven", zegt Amélie Strens, lijsttrekker uit Noord-Holland. "We hebben afspraken gemaakt en die staan wat mij betreft niet ter discussie. De natuur staat er slecht voor, helaas verandert een verkiezingsuitslag daar niets aan."

Lijsttrekker Matthijs van Miltenburg uit Noord-Brabant: "Ik ga ervan uit dat VVD de uitvoering zal dragen van het beleid dat landelijk is afgesproken. Geen jaartal omwille van een jaartal, maar omdat een oplossing moet worden gevonden voor een probleem dat we hebben."

Ook de Jonge Democraten, gelieerd aan D66, roepen de partijleiding op de poot stijf te houden. "Wij zijn absoluut van mening dat D66 geen ruimte moet geven", zegt voorzitter Kalle Duvekot. "Dit is een probleem dat niet weggaat door een verkiezingsoverwinning. We zitten vast aan Europese regels en de natuur heeft het nodig dat we ingrijpen."