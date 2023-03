Akkoord over verlagen werkdruk jeugdbeschermers

Er is een principeakkoord bereikt over het verlagen van de werkdruk in de jeugdbescherming. De hoeveelheid cliënten per jeugdbeschermer zal vanaf 1 mei stapsgewijs worden verlaagd, tot uiteindelijk maximaal twaalf kinderen per fulltime medewerker in de loop van 2024. Dat meldt FNV Jeugdzorg na onderhandelingen met de werkgevers.

"Het akkoord betekent na maanden van actievoeren een doorbraak voor de 5000 jeugdbeschermers die nu gemiddeld tweemaal zo veel kinderen en gezinnen bijstaan als volgens onderzoek zou mogen", zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Jeugdzorg.

Het akkoord betekent wel dat de wachtlijsten voor kinderen met een maatregel nog verder kunnen oplopen. "Het is kiezen tussen twee kwaden", erkent Van der Aar. "Maar we hebben een enorm tekort aan jeugdbeschermers en we kunnen het ons niet veroorloven om de mensen die het werk nu doen kwijt te raken door de hoge werkdruk."