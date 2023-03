Nog steeds minder reizigers in openbaar vervoer dan voor corona

Het openbaar vervoer wordt nog altijd minder vaak gebruikt dan voor de coronapandemie. Cijfers van het CBS en Translink laten zien dat er vorig jaar weliswaar 40 procent vaker werd ingecheckt dan in 2021, maar nog steeds minder vaak dan vóór corona.

Waar de incheckpaal van trein, bus, tram en metro in 2019 ruim 1,3 miljard keer werd gebruikt, was dat in 2022 met ruim een kwart afgenomen tot 966 miljoen keer. In januari vorig jaar, toen in het openbaar vervoer nog coronamaatregelen golden, werd het minst vaak ingecheckt.

Eind februari 2022 werden de meeste coronaregels opgeheven. Een maand later hoefden ov-gebruikers voor het eerst in bijna twee jaar ook geen mondkapje meer te dragen.

Ochtend- en avondspits

Vooral in de ochtend- en avondspits maken minder mensen gebruik van het openbaar vervoer. Zo werd in januari 2020, vlak voor de coronapandemie uitbrak, bijna 560.000 keer ingecheckt rond 08.00 uur. Dit jaar ging het die maand om 380.000 keer.

Het CBS benadrukt dat het aantal check-ins niet gelijkstaat aan het aantal reizigers, omdat een reiziger meerdere malen per dag kan inchecken.

Desondanks is duidelijk dat het aantal ov-gebruikers nog niet op het niveau is van voor corona. Eerder sprak de NS al de verwachting uit dat het nog tot 2026 zal duren voordat alle reizigers zijn teruggekeerd.