Doden en tientallen gewonden in Afghanistan en Pakistan na aardbeving

Over de precieze omvang van de aardbeving is nog weinig duidelijkheid, omdat een deel van het getroffen gebied bergachtig is en afgelegen ligt. Bovendien is op sommige plekken de infrastructuur beschadigd door aardverschuivingen die op de beving volgden.

Volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS had de aardbeving een kracht van 6,5. Het epicentrum lag op enkele tientallen kilometers ten zuidoosten van de Afghaanse stad Jurm. Ook in onder meer India, Tadzjikistan en Kazachstan werd de beving gevoeld.

Het noordoosten van Afghanistan en delen van Pakistan zijn gisteravond getroffen door een aardbeving. In Pakistan zijn daarbij zeker negen doden gevallen en meer dan veertig mensen gewond geraakt, zeggen lokale autoriteiten tegen persbureau Reuters. In Afghanistan zouden tot nu toe twee doden en twintig gewonden zijn gemeld.

In Pakistan zijn meer dan honderd mensen in shocktoestand naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten tegen persbureau AP. Veel mensen in de hoofdstad Islamabad moesten hun huizen en kantoren ontvluchten.

Dat was ook het geval in de Afghaanse hoofdstad Kabul. "De aardbeving was zo krachtig en angstaanjagend dat we dachten dat de huizen op ons zouden storten", zegt een inwoner van de stad tegen AP. Een ander zegt dat iedereen doodsbang was. "We durfden niet terug naar huis te gaan."

Eerdere aardbeving

In het getroffen gebied botst de Indische plaat tegen de Euraziatische plaat. Er komen daardoor vaker aardbevingen voor in de regio.

Zo werd het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan in juni vorig jaar getroffen door een zware aardbeving, waarbij zeker duizend mensen om het leven kwamen. Die beving had een kracht van 6,1.