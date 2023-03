Don Quishocking-cabaretier en regisseur Fred Florusse (85) overleden

In datzelfde jaar sleepte Don Quishocking met het nummer De Oude School de Louis Davidsprijs in de wacht, voor het beste theaterlied:

Zo eindigde Don Quishocking in 1968 als eerste op het Camarettenfestival en won de groep in 1974 een Zilveren Harp.

De artiest was vooral bekend van de cabaretgroep Don Quishocking, die eind jaren 60 werd opgericht en in de jaren daarna uitgroeide tot toonaangevende factor in de cabaretwereld. De groep, waarvan behalve Florusse ook Pieter van Empelen, Jacques Klöters en George en Anke Groot lid waren, sleepte diverse prijzen in de wacht.

Cabaretier en regisseur Fred Florusse is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen zijn naasten aan persbureau ANP, na berichtgeving van Het Parool . Florusse was al enige tijd ziek, hij leed aan slokdarmkanker.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Begin jaren 80 viel de groep vanwege interne spanningen tijdelijk uit elkaar. Na een pauze bracht het gezelschap onder de naam VDQS (Voorheen Don Quishocking) echter toch nog twee nieuwe programma's uit, weliswaar in een iets andere samenstelling.

Na 1987 stopte de groep, hoewel Don Quishocking in 2007 weer bij elkaar kwam om het veertigjarig jubileum te vieren. Daarna trad het gezelschap nog enkele keren incidenteel op, zoals bij het Kleinkunstgala in 2012.

In de Rooie Haan

Behalve zijn rol in het cabaretgezelschap was Florusse actief als presentator, acteur en regisseur. Zo presenteerde hij in de jaren 80 het Schooltv-weekjournaal, samen met Jantine de Jong.

Ook stond hij aan de wieg van het VARA-radioprogramma's In de Rooie Haan en de opvolger Spijkers met Koppen. Verder regisseerde Florusse theatershows van onder anderen Joke Bruijs, Karin Bloemen en Paul de Leeuw.

Tot het laatst actief

Zijn familie zegt tegen het ANP dat Florusse tot het laatst actief was en nog bijna iedere week in het theater was. "Fred had kanker, maar voelde zich maar kort ziek. Hij overleed vandaag in het bijzijn van een van zijn beste vrienden, zijn vrouw en dochter. We gaan zijn levenslust, zijn mooie stem en zijn optimisme missen."