25-jarige voetganger omgekomen na aanrijding in Sprang-Capelle

Bij een aanrijding in Sprang-Capelle is een 25-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op de Koesteeg, in het buitengebied van de Brabantse gemeente.

De politie spreekt van een "heftig ongeval", waarvan vermoedelijk veel mensen getuige zijn geweest. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp, zegt de politie.

Volgens Omroep Brabant waren behalve de politie ook een ambulance, brandweer en traumahelikopter met een medisch team ter plaatse. Ondanks hun inspanningen is de 25-jarige vrouw ter plaatse overleden aan haar verwondingen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar onderzoek naar. Daarbij worden ook getuigen gehoord.