CDA na crisisberaad: het moet anders, maar nog niet duidelijk hoe

Het CDA gaat heel hard werken aan het herstel van de verbinding met de achterban en de kiezers. "Iedereen voelt de opdracht om iets te doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land", zei partijleider Wopke Hoekstra na crisisberaad tussen de landelijke top van het CDA en de provinciale voorzitters.

Zoals verwacht mag hij aanblijven als partijleider. "Zonder twijfel", zei partijvoorzitter Hans Huibers daarover. "Hij is onze politiek leider, ook vanuit dit kabinet."

Hoekstra maakte niet duidelijk hoe hij het herstel van vertrouwen wil aanpakken. "We kunnen niet even op een A4-tje zetten wat er vanaf morgen anders moet. Maar de komende maanden moet dat wel gestalte krijgen."

Hij gaf ook geen antwoord op de vraag of het CDA het regeerakkoord wil openbreken, bijvoorbeeld om de afspraken over de vermindering van stikstofuitstoot af te zwakken.

Iets breders aan de hand

Het gaat volgens Hoekstra ook niet alleen over stikstof. "Er is iets breders aan de hand", zei hij. "We hebben de onvrede, wat er in samenleving speelt, veelt te weinig gehoord."

Stikstof is wel één van de grote onderwerpen die spelen, maakte hij duidelijk, en daar is vanavond ook over gesproken. "En we hebben daar nog wel een aantal hele lastige noten over te kraken. Waarom? Omdat het zulke grote gevolgen heeft voor mensen."

Het CDA kwam vanavond bijeen in een hotel in Maarssen om opnieuw te praten over het slechte stembusresultaat van vorige week. Volgens Hoekstra was het "een goed, intensief en indringend gesprek".