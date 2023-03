Bruce Springsteen krijgt van president Biden hoogste onderscheiding

Het was de eerste keer in zijn presidentschap dat Biden de onderscheidingen uitdeelde. De 73-jarige Springsteen werd bij de ceremonie geroemd als een van Amerika's grootste artiesten en verhalenvertellers.

De Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen heeft van president Biden de hoogste cultuuronderscheiding in de VS gekregen. Springsteen ontving de National Medal of Arts in het Witte Huis, tegelijk met onder anderen modeontwerpster Vera Wang, zangeres Gladys Knight en actrice Julia Louis-Dreyfus.

De National Medal of Arts werd in 1984 onder president Reagan in het leven geroepen om uitzonderlijke bijdragen aan de Amerikaanse cultuursector te eren. De prijs haalde daarna een aantal keren het nieuws, wanneer hij werd geweigerd door winnaars. Zo sloeg componist Leonard Bernstein in 1989 de medaille af vanwege het intrekken van een overheidssubsidie aan een kunstshow over aids.

Judith Francisca Baca (kunstenaar), Fred Eychaner (filantroop), Jose Feliciano (zanger), Mindy Kaling (actrice), Gladys Knight (zangeres), Julia Louis-Dreyfus (actrice), Antonio Martorell-Cardona (schilder), Joan Shigekawa (filmproducent), Bruce Springsteen (muzikant), Vera Wang (modeontwerpster), The Billie Holiday Theatre (theater in New York), The International Association of Blacks in Dance (dansgroep, gericht op promotie en behoud van Afro-Amerikaanse dans).

De winnaars die vandaag door Biden zijn onderscheiden, zijn eigenlijk de winnaars van 2021; vanwege de coronapandemie werd de uitreikingsceremonie uitgesteld.

Voor Bruce Springsteen is het niet de eerste prestigieuze prijs; in 2016 kreeg hij al de hoogst mogelijke burgeronderscheiding in de VS (de Presidential Medal of Freedom) en in 2009 werd hij gelauwerd met een Kennedy Center Honor.

Springsteen is een van de succesvolste Amerikaanse artiesten ooit. Hij verkocht wereldwijd zo'n 140 miljoen albums, kreeg meerdere Grammy's en Golden Globes en ook won hij een Oscar (in 1994, voor de titelsong bij de film Philadelphia).

Born in the U.S.A., uit 1984, is met afstand het bestverkochte album uit Springsteens catalogus. De titelsong was een aanklacht tegen onder meer de Vietnamoorlog, maar werd door toenmalig president Reagan verkeerd geïnterpreteerd als een patriottistisch lied: