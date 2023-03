Bayern en Barcelona nemen voorsprong in eerste kwartfinales Champions League

De voetbalsters van Bayern München hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League gewonnen van Arsenal. In München won de Duitse ploeg met 1-0 van het team van Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema.

In de Allianz Arena zagen zo'n 20.000 toeschouwers Lea Schüller in de 39ste minuut de enige treffer van de avond maken. Na een vlotte aanval leverde Maximiliane Rall met een fraaie voorzet de bal af op het hoofd van de Duitse topscorer.

Schüller torende hoog boven de Arsenal-verdediging uit en liet keeper Manuel Zinsberger kansloos. Het was de veertiende treffer van het seizoen voor de Duits international.

Arsenal drong na rust aan op de gelijkmaker en bracht Victoria Pelova in de zestigste minuut binnen de lijnen. Bayern hield stand, ondanks een bal op de paal van Caitlin Foord.

Barcelona nipt langs Roma

Later op de avond deed Barcelona hetzelfde door met 1-0 van AS Roma te winnen. Keeper een aanvoerder Sandra Paños kan een flinke extra premie verwachten want zij hield in de slotfase Barcelona op de been door meerdere keren een zeker lijkend doelpunt te voorkomen.

Voor bijna twee keer zoveel toeschouwers als in München, in Rome zaten 39.454 mensen op de tribune, tekende Salma Paralluelo na iets meer dan een half uur spelen voor de enige treffer. De Spaanse spits kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, legde dankzij een fraaie aanname haar tegenstander in de luren en schoot vervolgens knap raak.