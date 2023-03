Bayern deelt eerste tik uit aan Arsenal in kwartfinales Champions League

De voetbalsters van Bayern München hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League gewonnen van Arsenal. In München won de Duitse ploeg met 1-0 van het team van Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema.

In de Allianz Arena zagen zo'n 20.000 toeschouwers Lea Schüller in de 39ste minuut de enige treffer van de avond maken. Na een vlotte aanval leverde Maximiliane Rall met een fraaie voorzet de bal af op het hoofd van de Duitse topscorer.

Schüller torende hoog boven de Arsenal-verdediging uit en liet keeper Manuel Zinsberger kansloos. Het was de 14de treffer van het seizoen voor de Duits international.

Arsenal drong na rust aan op de gelijkmaker en bracht Victoria Pelova in de zestigste minuut binnen de lijnen. Bayern hield stand, ondanks een bal op de paal van Caitlin Foord. Volgende week woensdag is de return in Londen.