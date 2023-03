Ruim 400 rebellen krijgen levenslang vanwege dood Tsjadische oud-president

In Tsjaad zijn ruim 400 rebellen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van oud-president Idriss Déby. De president overleed in 2021 nadat hij tijdens een bezoek aan de frontlinie gewond was geraakt bij gevechten van het leger met de rebellengroep FACT.

Het proces tegen 465 leden van de rebellengroep begon vorige maand. Van hen werden 24 mensen vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De andere 441 kregen levenslang voor terrorisme, ondermijning van de nationale veiligheid en het in gevaar brengen van het leven van het staatshoofd.

In het begin van 2021 begonnen de rebellen een offensief in het noorden van het land, vanuit uitvalsbases in Libië. Déby was al sinds 1990 aan de macht, nadat hij met steun van buurlanden Libië en Sudan een coup had gepleegd. Tijdens zijn ruim dertigjarige regeerperiode lukte het hem niet de instabiliteit van het land te verminderen. Hij overleefde meerdere couppogingen en aanvallen van rebellen.

Schadevergoedingen

Behalve levenslange gevangenisstraffen zijn sommige rebellen ook hoge schadevergoedingen aan de staat en de familie van de oud-president opgelegd. Volgens een advocaat van de veroordeelden gaat het om een totaalbedrag van meer dan 32 miljoen dollar voor de staat en 1,6 miljoen dollar voor de familieleden van Déby.

De advocaat van de rebellen heeft laten weten dat de veroordeelden in hoger beroep zullen gaan.

Demonstraties

Idriss Déby werd na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Mahamat Idriss Déby Itno. Hij werd in eerste instantie aangesteld voor een overgangsperiode van achttien maanden, en die termijn werd afgelopen najaar met twee jaar verlengd. Het is nu bedoeling dat er verkiezingen zijn in oktober 2024.

Sinds de dood van de de oud-president zijn er veel rellen en demonstraties geweest. Zo kwamen er eind vorig jaar ruim zestig demonstranten om het leven nadat ze hun ongenoegen hadden geuit over over de in hun ogen ondemocratische situatie in het land.