Agenten in Belgische Ukkel schieten psychiatrische patiënt dood

In België heeft de politie een patiënt neergeschoten in een psychiatrisch ziekenhuis. De 49-jarige man zou zich agressief hebben gedragen. Hij is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen, melden Belgische media.

Het incident was vanochtend in een psychiatrisch ziekenhuis Fond'Roy in Ukkel, even ten zuiden van Brussel. Personeel van de kliniek schakelde de politie in, omdat de patiënt medewerkers bedreigde. Volgens de politie had de man een steekwapen bij zich.

Agenten zouden hebben geprobeerd de man te kalmeren en op een gegeven moment schoot een van hen op de patiënt. Hij werd geraakt in zijn arm en buik. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed rond 11.30 uur.

De familie van het slachtoffer is geïnformeerd over zijn overlijden. De agenten krijgen psychologische ondersteuning. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd en of er juist is gehandeld.