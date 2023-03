Geheime kroeg van verboden Hells Angels ontdekt in Utrecht, 6 aanhoudingen

In Utrecht heeft de politie gisteravond een pand ontdekt dat dienst leek te doen als kroeg voor de verboden motorclub Hells Angels. Zes aanwezige mannen zijn aangehouden. Het pand is per direct door de gemeente gesloten.

De politie viel het pand aan de Twijnstraat aan de Werf in het centrum van de stad binnen na signalen dat het pand niet werd bewoond, maar werd gebruikt als ontmoetingsplek voor de verboden motorclub. Er hingen meerdere "Hells Angels-uitingen", zoals de politie het noemt. Ook werd het gebouw gebruikt voor "niet toegestane horecadoeleinden".

De zes aanwezigen zijn gearresteerd op verdenking van deelname aan de voortzetting van een verboden organisatie. Een van hen bleek meerdere envelopjes met drugs bij zich te hebben en een uitschuifbare wapenstok.

Het gaat om het pand waar de Hells Angels ook clubavonden hielden toen de club nog niet was verboden, zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Utrecht.

Onherroepelijk verboden

In mei 2019 verklaarde de rechtbank de Hells Angels tot verboden motorclub. De club ging daartegen in beroep, maar zowel het gerechtshof als de Hoge Raad hield het verbod in stand.

De politie wijst erop dat sinds de uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar juli de Hells Angels onherroepelijk verboden zijn. "Alle uitingen van de Hells Angels na deze datum dragen bij aan de verdenking van voortzetting van deze verboden organisatie."