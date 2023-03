Voetbalsters Twente hebben geen kind aan VV Alkmaar en verstevigen koppositie

De voetbalsters van FC Twente hebben met een klinkende zege op VV Alkmaar voorlopig weer wat afstand genomen van hun naaste belager aan de kop van de Azerion vrouwen eredivisie, Ajax. Op sportcampus Diekman in Enschede won de ploeg van trainer Joran Pot dinsdagavond met 5-0.

Na flinke kansen voor Kim Everaerts (net naast), Renate Jansen (schoten op lat en paal), was het Fenna Kalma die na iets meer dan een half uur de score opende. Jansen, op aangeven van Everaerts, en Suzanne Giesen, zorgden ervoor dat Twente met een ruime 3-0 voorsprong de rust in kon gaan.

Snel twee treffers

In de eerste vijftien minuten na rust was Twente in korte tijd twee keer trefzeker. Eerst kopte Danique Kerkdijk een voorzet van Marisa Olislagers binnen, een paar minuten later maakte Kalma haar tweede van de avond.

Dankzij de zege heeft Twente nu vijf punten voorsprong op Ajax, dat wel een wedstrijd minder speelde. VV Alkmaar blijft tiende.

De wedstrijd tussen Twente en VV Alkmaar stond anderhalve week geleden al op het programma, maar kon toen niet doorgaan wegens sneeuwval. Daardoor heeft Alkmaar een pittige week. Zondag wacht namelijk een uitwedstrijd bij Ajax. Twente is vrij komend weekend.