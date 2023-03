Rvc FC Utrecht na handgemeen Van Seumeren: 'Past niet bij onze normen en waarden'

FC Utrecht leed zaterdagavond de derde nederlaag op rij in eigen huis: na de blamerende bekernederlaag tegen de amateurs van Spakenburg (1-4) volgden de nederlagen tegen Fortuna Sittard (1-2) en Go Ahead Eagles (1-2).

Van Seumeren is sinds 2008 eigenaar van de Utrechtse profvoetbalclub. Sindsdien investeerde hij zo'n veertig miljoen euro in de club.

Bij dat bezoek kwam het ook tot een handgemeen met speler Sean Klaiber. Van Seumeren heeft zondag zijn excuses aangeboden aan de staf en spelers. Consequenties heeft de actie voor Van Seumeren niet; hij zal ook in de toekomst deel blijven uitmaken van de rvc van de Utrechtse club.

"De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waar een veilig werkklimaat voorop staat." Dat stelt raad van commissarissen van FC Utrecht naar aanleiding van het kleedkamerbezoek van de eigenaar zaterdagavond na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-2).

Pieter Leyssius, voorzitter van de rvc: "Frans is al vijftien jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan."

Over het incident heeft de voltallige rvc de afgelopen dagen zorgvuldig gesproken. "Frans heeft er spijt van en heeft ons als rvc, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden. De rvc is ervan overtuigd dat na de gesprekken met Frans de kaders, verantwoordelijkheden en regels die gelden voor rvc-leden op de juiste manier nageleefd worden."