Megastad Istanbul niet klaar voor aardbeving: 'Collectief trauma'

Volgens schattingen zijn er nu 90.000 gebouwen in Istanbul die zo'n zware klap niet aankunnen. Het stadsbestuur zegt dat inmiddels 29.000 gebouwen een controle hebben ondergaan en dat de helft daarvan niet veilig is bevonden. Huurders en huiseigenaren kunnen een gratis huischeck aanvragen. Ruim honderdduizend mensen meldden zich aan, de wachtlijst groeit met de dag.

De megastad ligt namelijk op twee actieve breuklijnen. Er wordt al jaren gesproken over de komst van 'de grote' aardbeving. Wanneer precies, is niet te voorspellen. Sommige experts spreken over een kans van 64 procent dat in de komende 7 jaar een aardbeving met sterkte 7 of hoger zal plaatsvinden. Experts waarschuwen dat de stad er niet klaar voor is.

"Het is eerder gebeurd, en het zal weer gebeuren. Een aardbeving in Istanbul is onvermijdelijk." Het zijn de woorden van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul, op een persconferentie begin maart. Hij kondigde een 'aardbeving-mobilisatieplan' aan; een race tegen de klok om een van de grootste steden ter wereld bestendig te maken tegen een aardbeving.

Ondanks dat de Turkse miljoenenstad op twee actieve breuklijnen ligt, zijn veel gebouwen in Istanbul niet aardbevingsbestendig. Canan Coskun ontdekte de slechte staat van haar flat en besloot anderen te waarschuwen. We spraken haar in haar nieuwe huis. - NOS

Wat een gebouw veilig maakt of niet hangt af van allerlei factoren, vertelt ingenieur Menekse Perdi. Ze is directeur van het betonlab van het district Kadiköy. "De kwaliteit van het beton is van groot belang. In oude gebouwen vinden we vaak beton dat is gemaakt van zeezand. Er zitten schelpen en stenen in, dat maakt het beton slecht en betekent dat het niet is gefilterd."

Verder zijn de locatie en de bodem waarop is gebouwd cruciaal. Een zachte zandgrond is slecht, een ondergrond van steen is goed. Op sommige plekken in Istanbul zijn hele wijken op een zachte ondergrond gebouwd.

'Gebrek aan inspectie funest'

Inspectie is te lang te weinig gebeurd, zegt Perdi. "Het is niet de aardbeving zelf die slachtoffers maakt, maar het gebrek aan inspectie op de bouw." Sinds een aantal jaar is die inspectie beter, voegt ze toe. "Wij controleren in dit district alle bouwplaatsen op hoe ze beton mixen. Daarnaast voeren we ook controles uit op oude gebouwen."

Voor oudere panden is het risico het grootst. "Als een gebouw na controle niet in orde blijkt, dan moet het binnen negentig dagen worden ontruimd en gesloopt."

Dat leidt weer tot andere problemen. "Het wordt niet altijd positief ontvangen door huiseigenaren. Sommigen gaan in beroep tegen onze beslissing. Maar het moet gebeuren. Niemand zou in een onveilig gebouw moeten wonen."