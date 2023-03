Minister over 'lentekriebelweek': seksuele vorming is leerdoel van kinderen

Ouders die zich zorgen maken over de lessen seksuele vorming in de Week van de Lentekriebels kunnen het best contact opnemen met de school, adviseert minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Basisscholen hebben uitdrukkelijk een rol in de seksuele vorming en de seksuele weerbaarheid van kinderen, zegt hij.

"We hebben met zijn allen bepaald dat seksuele vorming tot de leerdoelen behoort, dus dan is het logisch dat daar les over wordt gegeven", zei hij in de Tweede Kamer. Hoe zij dat invullen bepalen schoolbesturen, leerkrachten en ouders.

De onderwijsminister was uitgenodigd bij het Vragenuurtje omdat FvD-leider Baudet tegen de lespakketten van de Week van de Lentekriebels is. Die werden ook dit jaar weer ontwikkeld door kenniscentrum Rutgers. Volgens Baudet worden kinderen vanaf vier jaar daarin "aangespoord" om over volwassen seksueel gedrag en geslachtsverandering te praten. Over het extra lesmateriaal over het vrouwelijk geslachtsdeel is hij ook niet te spreken. Ook andere partijen hadden vragen.

Wensen en grenzen

Wiersma wijst erop dat de lentekriebel-lessen per leeftijd verschillen en vooral tot doel hebben kinderen wijzer en weerbaarder te maken. "Bij groep 2 gaat het bijvoorbeeld over verschillen tussen jongens en meisjes, wensen en grenzen. Ik vind het, ook als ouder, belangrijk dat kinderen dit leren."

Ook lessen over menstruatie en zaadlozing voor kinderen die daar gezien hun leeftijd mee te maken krijgen, of over verliefdheid en begrijpen wat liefde is, horen bij de leerdoelen van het onderwijs, zegt Wiersma. "Als er kinderen zijn die dit thuis niet leren, en het mag ook niet op school, waar dan wel?"