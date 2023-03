Boksster De Cler uitgeschakeld op WK na omstreden deelname

De omstreden deelname van boksster Megan de Cler aan de werelkampioenschap is ten einde. In de tweede ronde van het toernooi in New Delhi verloor de 19-jarige Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram na jurybeslissing van de als tweede geplaatste Mexicaanse Guadalupe Solis Acosta. De Cler won vorig jaar nog zilver op het jeugd-WK.

De Clers deelname was omstreden omdat zij zonder toestemming van de Nederlandse boksbond NBB besloot te boksen in India. Daarmee ging De Cler in tegen een boycot van de NBB aan evenementen die de internationale boksbond IBA organiseert.

De IBA laat sinds enkele maanden weer boksers uit Rusland en Belarus onder eigen vlag meedoen. En dat gaat weer in tegen de regels die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorig jaar opstelde nadat het Russische leger Oekraïne was binnengevallen.

Bond 'verbijsterd'

Als reactie op De Clers besluit om wel te boksen in India - "Ik doe niet aan politiek, ik doe aan boksen. Daarom ben ik hier" - zette de Nederlandse boksbond haar uit de nationale ploeg. "Het is heel spijtig dat een 19-jarige boksster zich tot inzet maakt van een politiek steekspel", zei NBB-voorzitter Boris van der Vorst, die "lichtelijk verbijsterd" was toen hij van haar deelname hoorde.

"De Cler is zonder onze toestemming door de IBA ingeschreven voor de WK", aldus Van der Vorst na haar eerste optreden. "De IBA heeft boksers uit landen die de WK mijden aangeboden om toch mee te doen. Blijkbaar heeft De Cler toen haar vinger opgestoken. Onze technisch directeur heeft haar sancties opgelegd. Ze is uitgeschreven bij de Nederlandse bond en dus geen onderdeel meer van TeamNL."