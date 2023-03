'Dagvaarding' Trump in nevelen gehuld, politiemacht paraat in New York

Het is de grote vraag die Amerika vandaag bezighoudt: wordt Donald Trump gearresteerd? De ex-president beweerde onlangs dat hij op deze dag zou worden opgepakt door de politie. De ogen zijn nu gericht op de rechtbank in New York, waar zware veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

In de rechtbank buigt een zogeheten grand jury over de vraag of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak tegen Trump. De kwestie gaat over het zwijggeld dat een advocaat van de toenmalige president heeft betaald aan pornoster Stormy Daniels. Volgens haar heeft Trump een buitenechtelijke affaire met haar gehad, wat hij stellig ontkent.

De grand jury is bijna klaar met het beraad over de zaak, melden Amerikaanse media. Een mogelijke uitkomst is dat Trump wordt gedagvaard. Het zou de eerste keer zijn dat een voormalig of zittend president van de VS wordt aangeklaagd in een strafzaak.

Vandaag of woensdag?

Maar er is vooral nog veel onduidelijk over wat er precies staat te gebeuren. Het besluit om Trump wel of niet aan te klagen komt mogelijk pas morgen. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen.

Zelfs als de grand jury in de loop van de dag besluit om Trump te dagvaarden, kan de exacte aanklacht nog onbekend blijven. Dat is het protocol. Alleen is dit bepaald geen dertien-in-een-dozijnsituatie.

'Alle agenten staan paraat'

Diverse Trumpaanhangers hebben opgeroepen tot grootschalig protest als er wordt geprobeerd om hun leider te arresteren. Ook Trump zelf heeft opgeroepen tot demonstraties. "Take our country back", schreef hij zaterdag op sociale media. Met de Capitoolbestorming in het achterhoofd hebben de autoriteiten in New York grootschalige maatregelen getroffen.

Zo melden de BBC en CNN dat alle agenten in de stad in verhoogde staat van paraatheid zijn gesteld. Ze moeten klaarstaan in uniform voor het geval dat de situatie escaleert, schrijven de Britse en Amerikaanse nieuwssites. De omgeving van de rechtbank is afgezet met hekken.

Ook bij het huis van de 76-jarige ex-president, Mar-a-Lago in Florida, staat beveiliging: