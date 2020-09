Naar mijnen speurende rat in Cambodja krijgt medaille

De Britse dierenartsenorganisatie PDSA reikt de onderscheidingen regelmatig uit. Heel vaak gaan de prijzen naar politie- en reddingshonden, maar ook duiven, paarden en een kat hebben ooit een medaille gekregen. De gouden medaille is de hoogste onderscheiding en die gaat nu voor het eerst niet naar een hond, maar naar de rat Magawa.

Een gambiahamsterrat heeft een medaille gekregen voor dapperheid en levensreddend werk. Het knaagdier heeft tientallen landmijnen en explosieven opgespoord in Cambodja.

Medaille voor mijnzoekende rat in Cambodja - NOS

Gambiahamsterratten kunnen niet zo goed zien, maar hebben een bijzonder goed reukvermogen. Ze worden naast het speuren naar landmijnen ook ingezet bij het diagnosticeren van tbc. Magawa heeft na zijn training in Tanzania in vijf jaar tijd 29 landmijnen en 28 andersoortige explosieven opgespoord, en is daarmee het succesvolst van al zijn mijnenspeurdende soortgenoten.

Sinds de jaren 70 zijn er naar schatting 4 tot 6 miljoen landmijnen in Cambodja gelegd. Er zijn meer dan 64.000 doden gevallen door de explosieven, en waarschijnlijk zo'n 3 miljoen mijnen zijn nog niet gevonden.