Poetin: Chinees vredesplan bespreken als Kyiv en Westen er klaar voor zijn

Xi zei tegen datzelfde RIA dat zijn land een "onpartijdig standpunt" inneemt over het conflict in Oekraïne en dat het vrede en dialoog steunt. Hij gaf verder aan dat de gesprekken met de Russische president "open en vriendelijk" waren.

Behalve over de oorlog in Oekraïne, ging het ook over veel economische zaken. Zo beloofde de Russische president zijn Chinese collega om Chinese bedrijven te helpen om de westerse firma's te vervangen die Rusland hebben verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. Veel westerse bedrijven zijn vertrokken uit Rusland vanwege de economische sancties die zijn opgelegd na de inval.

Daarnaast hebben de twee leiders gesproken over de gaspijpleiding Siberia 2. Via die leiding, die loopt via Mongolië, kunnen de Chinezen gebruikmaken van Russisch gas. Volgens de Russen is er overeenstemming met Mongolië over het in gebruik nemen van de leiding. Poetin verzekerde de Chinezen een "permanente en betrouwbare" levering van olie en gas in de komende jaren.

Ook zijn er mogelijkheden om de graan- en vleesexport vanuit Rusland verder te intensiveren, zegt Poetin. Daarnaast spraken beide landen over het doen van betalingen in de yuan of de roebel, om zo de koers van de dollar te verzwakken.

Tegenbezoek

Volgens RIA heeft Xi Poetin uitgenodigd om nog dit jaar naar China te komen. Een woordvoerder van het Kremlin heeft laten weten dat Poetin die uitnodiging vermoedelijk zal aanvaarden.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin vanwege Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, maar net als Rusland erkent China het ICC niet. Een bezoek van de Russische leider aan Peking zal dus zonder gevolgen blijven als het gaat om een eventuele arrestatie.